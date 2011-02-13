Barcelona'ya Gijon 'dur' dedi

T24 - İspanya La Liga’da lider Barcelona, deplasmanda Sporting Gijon’la 1-1 berabere kaldı. Maçın büyük bölümünü geride götüren Katalan ekibi, David Villa’nın 80. dakikada kaydettiği golle 1 puanı kurtardı.



İspanya La Liga’nın 23. haftasında lider Barcelona, NTV Spor’dan canlı yayınlanan maçta, Sporting Gijon’a konuk oldu. Maça istediği başlangıcı yapamayan ve 16. dakikada 1-0 yenik duruma düşen Katalan ekibi, çok zorlandığı deplasmandan 1-1’lik eşitlikle ayrılarak 1 puana razı oldu.

Haftayı lider kapatan Barcelona bu beraberlikle puanını 62’ye çıkartırken, maçın büyük bölümünü önde götürmesine rağmen David Villa’nın golüne engel olamayan Sporting Gijon da 23 puana yükseldi. Öte yandan, Katalan ekibi, ligde 16 maç aradan sonra puan kaybetti.

Seyircisi önünde karşılaşmaya hızlı başlayan Sporting Gijon, rakip kalede önemli pozisyonlar yakaladı. Barcelona kalesinde baskı oluşturan ev sahibi takım, 16. dakikada Barral’ım kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Kendi sahasından hızlı çıkan Sporting Gijon’da Diego Castro’nun ara pasıyla sol kanatta topla buluşan Barral, Pique’den sıyrılarak ceza sahasına girdi. Kaleci Victor Valdes ile karşı karşıya kalan Barral, düzgün bir vuruşla topu kalecinin solundan ağlara gönderdi: 1-0.

İlk yarıda başka gol olmazken, Sporting Gijon Barral’ın kaydettiği tek golle devreyi 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıya daha etkili başlayan takım Barcelona oldu. Oyunu skor üstünlüğünü korumak isteyen Sporting Gijon’un sahasına yıkan Katalan ekibi, ilk dakikalarda rakip kalede net pozisyonlar bulmasına rağmen kaleci Cuellar’ı geçmeyi başaramadı.

Ev sahibi ekip karşısında kurduğu baskıyı her geçen dakika artıran Barça, aradığı golü 80. dakikada yıldız oyuncusu David Villa ile buldu: 1-1.

Messi’nin ara pasıyla ceza sahasına girereken topla buluşan David Villa, kalecinin önde olduğunu görünce topu Cuellar’ın üzerinden aşırtarak ağlara gönderdi 1-1.

Kalan sürede Barcelona rakip kalede net pozisyonlar üretmesine rağmen Sporting Gijon ağlarını ikinci kez havalandırmayı başaramadı ve karşılaşma 1-1’lik eşitlikle sona erdi.