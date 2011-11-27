Barcelona'ya büyük şok!

T24 - Madrid'de Getafe'ye konuk olan Barcelona, hiç beklemediği bir yenilgi aldı. Kümede kalma mücadelesi veren Getafe'ye 1-0 mağlup olan Katalan ekibi, ligdeki ilk yenilgisiyle tanışırken, lider Real Madrid'le arasındaki puan farkı da 6'ya yükseldi.

Madrid havası Barcelonaya yaramadı: 1-0

La Liga'da Getafe, Barcelona'yı 1-0 mağlup etti.

Namağlup unanını Madrid'de kaybeden Barcelona 28 puanda kalırken, Getafe de puanını 13'e yükseltti.

Real Madrid'in kazandığı haftaya çok önemli 3 puanı hanesine yazdıramayan Barcelona, liderle olan puan farkının 6'ya yükselmesine engel olamadıç

Karşılaşmanın ilk yarısında Getafe kalesinde etkili olan Barcelona, aradığı golü bulamadı. Özellikle son paslarla başarısız olan konuk takım, girdiği tehlikeli pozisyonlardan gol üretemedi.

19. dakikada Barcelona'dan Maxwell, 24. dakikada da Getafe'den Mehdi Lacen sarı kart gören isimler oldu.

Dakikalar 44'ü gösterdiğinde ise Gerard Pique, Barcelona takımı adına maçın ikinci sarı kartını gören isim oldu.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci yarının ilk sarı kartını 47. dakikada Javi Casquero gördü.

49'da Mane yerini Alberto Lopo'ya bıraktı.

55. dakikada Barcelona, Messi'yle rakip kalede etkili olmaya çalıştı. Messi'nin vuruşunda top Moya'da kaldı.

67. dakikada karşılaşmadaki ilk ciddi pozisyonunu bulan Getafe, Juan Valera'nın golüyle 1-0 öne geçti. Sol kanattan köşe vuruşunda, kalabalık arasında iyi yükselen Valera, kaleci Victor Valdes'i mağlup ederek takımını öne geçirdi.

Golü yedikten sonra oyuncu değişikliğine giden Pep Guardiola, 72. dakikada iki oyuncu değişikliğini de kullanarak tüm riskleri aldı. Maxwell ve Alexis Sanchez oyundan çıkarken, Isaac Cuenca ve Pedro Rodriguez oyuna girdi.

Öne geçtikten sonra kapanan Getafe, Barcelona'ya pozisyon vermedi. Kalan dakikalarda Barcelona, baskısını arttırmasına rağmen aradığı golü bulamadı.

90 artı 3'te Messi'nin vuruşunda top direkten dönerken, dönen topta bir kez daha gole yaklaşan Barcelona'ya kaleci Moya izin vermedi.

Son dakikada yaşanan bu pozisyonun ardından mücadelenin son düdüğü çaldı ve Getafe karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.







