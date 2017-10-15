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Spor

Barcelona’ya Atletico freni

Katalan ekip, ligde bu sezon ilk puan kaybını yaşadı

15 Ekim 2017 13:49

İspanya La Liga’nın 8. haftasında Atletico Madrid deplasmanına giden Barcelona, 1-1 beraberlikle ayrılarak galibiyet serisini bozdu. Ligde 7’de 7’yle yoluna devam eden Katalan ekip, ilk puan kaybını Atletico Madrid deplasmanında yaşadı.

Ev sahibi, ilk golünü 21’inci dakikada Yannick Carrasco’nun asistinde Saul Niguez’le buldu. Maç boyu ataklarla Atletico kalesini yoklayan Barcelona, 82’de Sergi Roberto’nun asistinde Luis Suarez’in attığı golle 1 puanı kurtarmayı başardı.

Bu sonuçla birlikte Barcelona, puanını 22’ye yükselterek en yakın rakibi olan Real Madrid’in 5 puan önünde yer aldı.

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