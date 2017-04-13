Barcelona'ya 2 gol atan Dybala, Juventus'la sözleşmeyi imzaladı

Barcelona'ya attığı gollerle futbol dünyasının gündemine oturan Paulo Dybala, kulübü Juventus'la ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Juventus, 23 yaşındaki futbolcusu Paulo Dybala'nın sözleşmesinin 2022'ye kadar uzatıldığını duyurdu.

Eurosport'un haberine göre, Torino ekibinin internet sitesinden yapılan açıklamada, son olarak Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Barcelona'ya karşı iki gol atarak yıldızlaşan Dybala'nın 5 yıllık yeni sözleşmeye imza attığı duyuruldu.

2015 yılında transfer olduğu Juventus ile sözleşmesini yenilemekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Dybala, "Juventus, hedeflediğim başarılara ulaşmam açısından harika bir kulüp" yorumunda bulundu.

Dybala'yı Palermo'dan 32 milyon euro karşılığında transfer eden Juventus, anlaşmadaki özel bir madde gereği Arjantinli futbolcunun sözleşmesini uzattığı için Palermo'ya 8 milyon euro ek ödeme yapacak.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Juventus'un yeni sözleşmeyle birlikte Dybala'nın yıllık ücretini 3 milyon eurodan 7 milyon euroya çıkardığı belirtiliyor. Bu durumda Dybala, senelik ücreti 7.5 milyon olan Gonzalo Higuain'in ardından Juventus'un en fazla kazanan ikinci oyuncusu olacak.

Juventus formasıyla bu sezon 35 resmi maça çıkan Paulo Dybala, takımına 16 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.