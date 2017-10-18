İspanya Profesyonel Futbol Ligi Başkanı Javier Tebas, "Bağımsız bir Katalonya olasılığında Barcelona La Liga'da mücadele edemez. Barcelonasız La Liga'nın geliri yüzde 20 azalır." dedi.

İspanya Profesyonel Futbol Ligi (LFP) Başkanı Javier Tebas, başkent Madrid'de organize edilen "World Football Summit" adlı etkinlikte konuştu.

Katalonya Özerk Yönetimi'nin düzenlediği bağımsızlık referandumu ve Barcelona kulübünün durumuna değinen Tebas, "Bağımsız bir Katalonya olasılığında Barcelona La Liga'da mücadele edemez. Barcelonasız La Liga'nın geliri yüzde 20 azalır. Barcelona ve Real Madrid La Liga'nın önde gelen iki büyük kulübü. Bunlardan herhangi birinin İspanyol liginden ayrılması çok ciddi ekonomik sonuçlar yaratır." ifadelerini kullandı.

Katalonya krizinin La Liga'nın ticari işlerinde aksaklıklara neden olduğunu da kaydeden Tebas, "Ben, İspanyol futbolunun canlı yayın haklarıyla ilgili uluslararası televizyon şirketlerini kandıramam. O yüzden gerek AB içinde gerekse Hindistan veya diğer yerlerde La Liga'nın canlı yayın haklarının satışlarıyla ilgili bazı ihaleleri erteleme kararı aldık." dedi.