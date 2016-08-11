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Spor

Barcelona'nın yüzü Messi ve Suarez'le güldü

Sampdoria'yı 3-2 mağlup eden Barcelona'da Arda Turan 90 dakika sahada kaldı

11 Ağustos 2016 03:04

Barcelona takımının kurucusu, oyuncusu ve ilk başkanı olan Joan Gamper'in onuruna düzenlenen Joan Gamper Kupası, Sampdoria'yı 3 - 2 yenen Barcelona'nın oldu.

Nou Camp'ta oynanan mücadelede Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Luis Suarez ile 21 ve 34. dakikalarda Lionel Messi kaydetti. Sampdoria'nın golleri ise 23. dakikada Luis Muriel ve 77. dakikada Ante Budimir'den geldi.

 

Arda Turan 90 dakika sahada kaldı

 

Barcelona'nın milli futbolcusu Arda Turan, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 90 dakika mücadele etti. Ayrıca Arda'nın bir şutu da direkten döndü.

Bu arada Barcelona'da ilk 11'de başlayan 9 oyuncu oyundan alınırken, Arda Turan ve Luis Suarez 90 dakika forma giydi.

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