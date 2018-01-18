Barcelona'nın yenilmezlik serisi Katalan derbisinde sona erdi

İspanya Kral Kupası çeyrek final ilk maçında Barcelona, deplasmanda ezeli rakibi Espanyol'a 1-0 yenildi.

Katalan derbisinin ilk yarısında birçok gol pozisyona giren Barcelona, bu fırsatları değerlendiremedi ve takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti.

62. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçe Lionel Messi'nin şutunu, kaleci Diego Lopez köşeden çıkardı. 88. dakikada Oscar Melendo'nun golüyle ev sahibi Espanyol 1-0'ı yakaladı ve mücadele bu skorla bitti.

29 maçlık galibiyet serisi sona eren Barcelona, Kral Kupası çeyrek finalinin rövanşında Espanyol'u 25 Ocak Perşembe günü Camp Nou'da konuk edecek. (Eurosport)