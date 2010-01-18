Barcelona'nın yeni transeferi THY

T24 -

Sponsorluk anlaşması

Anlaşmanın detayları

Basın toplantısından izlenimler





Türk Hava Yolları (THY) ile Barcelona Kulübü arasındaki “resmi sponsorluk anlaşması”, Nou Camp Stadı'nda düzenlenen basın toplantısıyla duyuruldu. THY'yi 2,5 yıllığına resmi sponsor yapan anlaşmanın altına THY Genel Müdürü Temel Kotil ve Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta'nın imza attı. Basın toplantısı öncesinde sembolik de olsa bir imza töreni yapılmaması dikkat çekti. Yetkililer imzaların daha önce atıldığını açıkladı.Yabancı gazetecilerin de ilgi gösterdiği basın toplantısında THY Genel Müdürü Temel Kotil, “Bugün THY için çok önemli bir gün ve bu anı sizinle paylaşmaktan çok mutluyum” dedi. Barcelona gibi bir futbol devi ile sponsorluk anlaşması imzalamanın ayrıcalık olduğunu belirten Kotil, anlaşmanın Barcelona'ya daha büyük başarılar getirmesini diledi.Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta ise sözlerine, “Bugün özel bir gün” diyerek başladı. THY ile ilk olarak geçen aralık ayında, Abu Dabi'deki turnuvaya giderken tanıştığını belirten Laporta, özellikle servis hizmetindeki kalite ve personelin güler yüzünün kendisini çok etkilediğini söyledi. Laporta, anlaşmanın her iki kuruma da “başarı ve kar” getireceğini ifade etti.Konuşmaların ardından Laporta'ya arkasında Turkish Airlines yazılı bir Barcelona forması ile, takımın renklerinin giydirildiği maket THY uçağı hediye edildi. Bu sırada THY Genel Müdürü Temel Kotil'in Barcelona atkısı taktığı görüldü. İkili anlaşmayı birbirlerine sarılarak kutladı.Basın toplantısı bittikten sonra saha içine geçildi. THY Genel Müdürü Temel Kotil ve Barcelona Kulübü Başkanı Laporta burada hatıra fotoğrafı çektirdi. Bu sırada gazetecilerin saha içine inmelerine izin verilmedi. Kokteyle geçildiğinde THY Genel Müdürü Temel Kotil'e bir sürpriz yapıldı. Barcelonalı bir yetkili, geçen cuma günü Nou Camp'te Barcelona'nın Sevilla'yı 4-0 yendiği maçın topunu Temel Kotil'e hediye etti. Topun üzerinde Barcelonalı futbolcuların imzasının olduğu öğrenildi.Sponsorluk anlaşmasına göre THY, Barcelona Kulübüne 2 buçuk sene için toplam 7 milyon 700 bin avro ödeyecek. Barcelona'ya ilk sene için 1 milyon 900 bin avro, ikinci ve üçüncü sene için 2 milyon 900 bin avro sponsorluk bedeli verilecek. Sponsorluk bedelinin yarısı sezon başında peşin olarak ödenecek. Kalan yarısı için barter yapılacak. Anlaşma gereği Barcelona her istediğinde ücretsiz olarak taşınmayacak. Uçuşlar için charter (tarifesiz) seferler de dahil bir bedel belirlenecek. Bu bedel yıl sonunda toplanıp barter anlaşmasından düşülecek. Böylece THY;nin ödeyeceği sponsorluk ücretinin bir kısmı kendi kasasına geri dönecek.Sponsorluk anlaşmasından önce Barcelona'nın ikisi Katalan (La Caixa Bankası ve Estralla Damm-Bira markası) ikisi ülke dışından (Nike ve Audi) 4 resmi ana sponsoru bulunuyordu. İmzaların atılması ile THY Barcelona'ya ülke dışından üçüncü, toplamda beşinci ana sponsor oldu.THY ile Barcelona arasında imzalanan sponsorluk anlaşmasının detayları da belli olmaya başladı.Barcelonalı futbolcuların yer alacağı bir reklam filmi çekilecek. Filmde hangi futbolcuların oynayacağına ve senaryonun son haline teknik direktör Guardiola karar verecek. Guardiola onaylarsa reklam filmine Şubat ayı içerisinde başlanacak. THY bunun dışında şu haklara sahip olacak:-THY'nin Nou Camp Stadı;nın içindeki reklam panolarında kullanım hakkı olacak. 90 dakikalık maç esnasında minimum 2 buçuk dakika THY tanıtımı yapılabilecek. Bu sürenin üzerine çıkılması halinde herhangi bir ücret ödenmeyecek.-THY, stadın içinde ve dışında etkinlik yapabilecek. Stadın içinde davet ya da kokteyl düzenlenebilecek. Stat dışındaki alanda ise bir sezonda 2 defa olmak üzere, konser gibi etkinliklere izin verilecek.-Nou Camp Stadının bazı girişlerinde, futbolcuların sahaya çıkış için kullandığı koridor ve röportaj verecekleri basın alanında THY logoları yer alacak.-Maç arasında bilet çekilişi yapılabilecek. Talihliler Barcelona- İstanbul arasında gidiş dönüş bileti kazanabilecek. Zamanla bilet çekilişi diğer uçuş noktalarına yayılacak.-THY, digital ortamı kullanarak Barcelona'nın kayıtlı 4 milyon üyesine ulaşılabilecek. Bu üyelerin e- maillerine direkt olarak ulaşılıp, uçuş profili çıkarılacak. Böylece yeni bir pazarlama stratejisi geliştirilecek.-Ayrıca Facebook ve Twitter gibi sosyal paylaşım siteleri kullanılarak ortak kampanyalar düzenlenecek.-Barcelona THY'ye, üzerinde futbolcuların imzası bulunan 20 adet forma verecek. Bu formalar Uzak Doğu ülkelerinde açık artırma usulü ile satılacak. Buradan elde edilecek gelir sosyal sorumluluk projelerine aktarılacak.Nou Camp'te yapılan basın toplantısına THY ve Barcelona yetkililerin de bulunduğu yaklaşık 200 kişi katıldı. İmza törenini Türkiye'den 20 davetli gazeteci izledi. Törende Tayland'dan Brezilya'ya, Tunus'tan Japonya'ya, Çin'den İtalya'ya kadar 15 ülkeden toplam 25 yabancı gazeteci de vardı.Törene Barcelona Kulübü antrenörü Joseph Guardiola ile bazı futbolcuların katılması bekleniyordu. Futbolcuların izin günü olmasına rağmen, teknik direktör Guardiola onay vermediği için beklenen katılım olmadı.Barcelona Kulübü Başkanı Laporta, gazetecilerin sorularını ingilizce olarak yanıtladı. Katalan gazeteciler ısrar edince Laporta, soruları bir kez de Katalanca olarak cevapladı. Törende İngilizceden ve Katalancadan Türkçe'ye çeviri yapılmadı.Özellikle Katalan gazeteciler Laporta'yı bulmuşken,teknik direktör Joseph Guardiola'nın göreve devam edip etmeyeceği ile ilgili sorular sordu. Laporta kıvrak yanıtlar vererek soruları geçiştirmeyi bildi.Laporta gelen bir soru üzerine, Türk futbolunu tanıdığını, Türk takımlarının Avrupa maçlarını takip ettiğini söyledi. Barcelona başkanı, bir dönem kendi takımlarında da oynayan kaleci Rüştü için ise “hem iyi sporcu hem de kaliteli bir insan” sözlerini kullandı.Laporta, Barcelona'nın eski teknik direktörü yapan Frank Rijkaard'dan da övgüyle bahsetti. Onun döneminde iki İspanya şampiyonluğu ve bir Şampiyonlar ligi şampiyonluğu yaşadıklarına dikkat çekerek, “Kendimi onun bir arkadaşı olarak görüyorum” dedi.