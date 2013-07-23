Barcelona'nın yeni teknik direktörü 'Tata' mı olacak?

İspanyol basını, son dakika olarak verdikleri haberlerde, Barcelona'nın yeni teknik direktörünün ''Tata'' lakaplı Arjantinli Gerardo Martino olduğunu duyurdu.

Barcelona kulübü henüz resmi açıklama yapmasa da İspanyol gazeteleri internet sitelerinden verdikleri bilgilerde resmi açıklamanın kısa zamanda olacağını iddia etti.

Sağlık sorunu dolayısıyla görevini bırakan Tito Vilanova yerine Barcelona'ya gelen Tata'nın 3 yıllık sözleşme imzalayacağı ve yardımcılarının da Elvio Paolorroso ve Jorge Pautasso olacağı ileri sürüldü.

Son olarak Arjantin'de Newell's Old Boys takımını çalıştıran, Güney Afrika'daki Dünya Kupası'nda Paraguay Milli Takımı'nın da başında olan Tata, Cesar Luis Menotti, Roque Olsen ve Helenio Herrera'dan sonra Barcelona tarihindeki 4. Arjantinli teknik direktör olacak.

50 yaşındaki Tata'nın çarşamba günü Barcelona'ya geleceği ve bu yüzden Bayern Münih ile Almanya'da aynı gün oynanacak hazırlık maçında takımın başında olmayacağı öne sürüldü.