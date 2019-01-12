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Spor

Barcelona'nın resmi Türkiye hesabından Şenol Güneş'e yanıt: Herkes Messi'yi istiyor

"Ne yapsak, klonlasak mı?"

12 Ocak 2019 13:54

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, dün yaptığı basın toplantısında esprili bir şekilde "Mesela ben Messi'yi de istiyorum ama alamıyorum. Günün birinde belki gelebilir. Yarın başkana söyleyeyim görüşmelere başlasın" dedi. Barcelona'nın Türkiye resmi Twitter hesabı ise tecübeli teknik adamın sözlerini alıntılayarak "Herkes Messi'yi istiyor. Ne yapsak, klonlasak mı?" yazdı.

Barcelona'nın resmi Türkiye Twitter hesabından yapılan paylaşım şöyle:

"Dün AS Roma kulübü, bugün Beşiktaş Teknik Direktörü; herkes #Messi'yi istiyor. Ne yapsak, klonlasak mı?"

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