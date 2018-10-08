Barcelona'nın La Liga kabusu sürüyor

Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2 yapan Barcelona, La Liga'daki son puan kaybını Valencia karşısında yaşadı.

İspanya La Liga'nın 8. haftasında Barcelona, deplasmanda Valencia ile karşılaştı. Mestalla'daki maçın henüz 2. dakikasında ev sahibi Valencia, Ezequiel Garay ile öne geçti. Beraberlik için yüklenen Barcelona, 23'te Lionel Messi ile skoru eşitledi. Arjantinli yıldız böylece ligde 6 gole ulaştı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Barça, galibiyet için açık aradı ancak gol şansı tanımayan Valencia skoru korumayı bildi. Bu sonucun ardından Katalan ekibi son 4 haftada sadece 3 puan toplayabildi.

8. hafta sonunda La Liga'nın ilk 5 sırası şöyle oldu: