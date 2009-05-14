Barcelona'nın kupa kutlamalarında 1 ölü

İspanya'nın Valencia kentindeki Mestalla Stadı'nda, dün akşam Athletic Bilbao'yu 4-1 yenerek Kral Kupası'nı kazanan Barcelona'da, taraftar kutlamalarında 1 kişi öldü, 45 kişi gözaltına alındı.



Katalonya bölgesinde yapılan kutlamalarda, Girona kentindeki Onyar nehrine kazayla düşen ve hastaneye kaldırılan gencin öldüğü bildirildi. Kutlamaların merkezi olan Barcelona'daki Katalonya Meydanı'nda çıkan olaylarda ise 45 kişinin polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi. Yaklaşık 40 bin kişinin katıldığı kutlamalarda 300 kişilik bir grubun çevredeki mağazalara zarar verdiği ve güvenlik şeridini aşmaya çalıştığı, sonunda polisle taraftar arasında arbede çıktığı ifade edildi.



Bu arada, sabah 06.00'ya kadar süren kutlamalar sırasında fenalaşan veya hafif yaralanan 75 kişinin bölgedeki ilk yardım araçları içinde tedavi gördüğü açıklandı.



Öte yandan, İspanya'nın ayrılıkçı iki bölgesi olan Bask'ın sembolü Athletic Bilbao ve Katalonya'nın sembolü Barcelona'yı karşı karşıya getiren maçta radikal grupların protestoları da bugünkü İspanyol basınında öne çıkarıldı. İspanya Kralı Juan Carlos'un stada girişi ve maç başındaki İspanya Milli Marşı radikal görüşlü bazı taraftarlarca ıslıklanırken, maçı canlı yayınlayan devlet televizyonu TVE de İspanya Milli Marşı'nın çalındığı anı canlı vermedi. TVE, maçın devre arasında "insani bir hata oldu" diyerek özür diledikten sonra milli marşın çalındığı anı banttan yayınladı.



Katalan ve Bask bayraklarının olduğu maç sırasında "Avrupa'nın milletleriyiz. Hoşçakal İspanya!" yazılı dev bir pankart açıldı.