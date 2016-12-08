Barcelona'nın kaptanı Iniesta: Takımın tamamı Arda'ya hasta

Barcelona'nın kaptanı Andreas Iniesta, Arda Turan için “Atletico’dan beri ona hayranım. hep ‘bizde olsa ne güzel olurdu’ derdim. Takımın tamamı ona hasta” dedi.

Hürriyet'ten Serkan Asker'in sorularını yanıtlayan Iniesta, "Arda benim için, Barcelona için bir fenomen. Atletico’da beri hayranım. Hep, ‘Bizde oynasa ne kadar güzel olurdu’ derdim. Transfer olunca müthiş sevindim" diye konuştu. "Karşılamaya gittim, kulübe geldiğinde" diyen Iniesta, "Arda, sahada başlı başına bir yetenek. Keyif veriyor izleyene. Ona pas verip, yeni pozisyonumu almaya giderken gözümü hiç ayırmıyorum. Ne yapacağını merak ediyorum. Hele dikine dalıp rakiplerini peşine takıyor ya... Doyumsuzca izlettiriyor kendisini" ifadesini kullandı.

"Dışarıdaki Arda ise dost ve arkadaş" diyer Iniesta, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Takımın tamamı Arda’ya hasta. Barcelona sokaklarına çıkınca sor Arda’yı, anlarsın ne demek istediğimi.” (Gerçekten de Arda’yı sokakta kime sordumsa ‘Grande Arda’ (Harika Arda) karşılığını aldım."