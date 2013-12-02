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Spor

Barcelona'nın kabus haftası

Barcelona bu hafta, Şampiyonlar Ligi'nden sonra İspanya Ligi'nde de ilk yenilgisini aldı

02 Aralık 2013 11:27

Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk yenilgisini Ajax karşısında alan Barcelona İspanya Ligi'nde de ilk defa bu hafta kaybetti. Athletic Bilbao deplasmanına konuk olan Katalan ekibi sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

NTV Spor'un haberine göre, karşılaşmanın ilk yarısında her iki takım da skoru değiştirecek golü bulamadı ve ilk 45 dakika 0-0 sona erdi.

İkinci yarıya daha etkili başlayan taraf Athletic Bilbao oldu. Barcelona kalesinde üst üste pozisyon bulan Bilbao seyircisininde desteğini arkasını almaya başladı. Rakip kaleye gitmekte zorlanan Barcelona orta alanda da top kayıpları yapınca kalesinde sıkıntılı dakikalar yaşamaya başladı.

İkinci devrenin başından itibaren golü arzulayan Athletic Bilbao 71. dakikada Iker Muniain ile hedefine ulaştı. Muniain'in golü ile Barcelona karşısında 1-0 öne geçen Athletic Bilbao golden sonra da ataklarını kesmedi.

Pas tarfiği yapmakta zorlanan Barcelona zaman zaman yakaladığı atakları da değerlendiremedi ve karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrılarak bu sezon La Liga'daki ilk yenilgisini aldı.

Barcelona bu mağlubiyetle 37 puanla kendisini takip eden Real Madrid ve Atletico Madrid ile olan farkı açamadı ve 40 puanla zirvedeki yerini korudu.

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