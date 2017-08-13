Barcelona'nın ilgilendiği Dembele, Dortmund'da süresiz kadro dışı!

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, Ousmane Dembele'yi antrenmanlara katılmadığı gerekçesiyle süresiz kadro dışı bıraktı.

Brezilyalı yıldızı Neymar'ı 222 milyon Euro serbest kalma bedeli karşılığında Paris Saint-Germain'e kaptıran Barcelona, Borussia Dortmund forması giyen Ousmane Dembele için teklif yapmış ancak kabul edilmemişti. Bunun üzerine Katalan ekibe transfer olmak isteyen Fransız futbolcu, kulübünün antrenmanlarında yer almamıştı.

Katalan ekibinin Borussia Dortmund'a yaptığı 100 milyon Euro'luk teklif reddedilmiş ve sarı-siyahlıların yönetim kurulu başkanı Hans-Joachim Watzke, "Dembele'nin günümüz transfer piyasasında daha fazla edeceğini düşünüyoruz" diye konuşmuştu.

Dortmund'un sportif direktörü Michael Zorc yaptığı açıklamada "Dembele antrenmana kasıtlı olarak katılmadı çünkü bir sonraki adım için kararını vermiş durumda. Bu kötü davranış, şüphesiz cezasız kalamazdı." demişti. Bu açıklamadan sadece birkaç gün sonra durumda bir değişiklik olmayınca Dembele'nin süresiz olarak kadro dışı bırakıldığı açıklandı.

Barcelona'dan ayrılık sürecinde Neymar'ın antrenmanda takım arkadaşıyla kavga etmesi ve antrenmanı terk etmesi, Katalan ekibi tarafından PSG'nin oyuncunun kafasını karıştırmasının nedeni olarak görülmüştü. Barcelona'nın da benzer bir durumda kalması dış basında eleştirilere neden oldu.