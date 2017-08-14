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Spor

Barcelona'nın ilgilendiği Coutinho, Liverpool'un Şampiyonlar Ligi kadrosunda yok!

Katalan ekip, Brezilyalı yıldızı Neymar'ı 222 milyon Euro'ya PSG'ye bırakmak zorunda kalmıştı

14 Ağustos 2017 16:49

Barcelona'nın Neymar'ı Fransız ekip Paris Saint-Germain'e 222 milyon Euro serbest kalma bedeliyle kaptırmasından sonra ilgilendiği Coutinho, kulübü Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmedi.

Hoffenheim ile Şampiyonlar Ligi play-off maçı öncesi UEFA'ya 22 kişilik bir liste veren İngiliz ekip, Brezilyalı orta sahası Coutinho'ya listede yer vermedi.

Klopp: Yönetim satarsa yapacak bir şey yok

Coutinho'nun kesinlikle gitmesini istemediğini her fırsatta dile getiren Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, son açıklamasında umutlarının tükendiğini belli eden bir tavır sergilemişti. Her fırsatta Coutinho'nun gitmesini istemediğini söylediğini kendi de dile getiren 50 yaşındaki çalıştırıcı, son olarak "Coutinho'yu yönetim satmaya karar verirse benim yapabileceğim bir şey olmaz" diye konuştu.

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