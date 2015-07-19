Barcelona'nın başkanı yeniden Bartomeu oldu

İspanya futbol liginin devlerinden Barcelona'da uzun zamandır süren başkanlık yarışı bugün sonuçlandı. Seçimin galibi, mevcut başkan Josep Maria Bartomeu oldu.

Eurosport'un haberine göre, Ocak 2014'ten beri Barcelona başkanlığını yürüten Bartomeu, toplam 4 adayın yarıştığı seçimde resmi olmayan sonuçlara göre oyların yarısını aldı ve yeniden Barcelona başkanlığına seçildi.

İspanyol TV3 kanalı, Bartomeu'nun başkanlık seçimini %49,5'lik oyla kazandığını duyurdu. Habere göre Bartomeu'ya bu seçimde en büyük rakip olarak gösterilen Joan Laporta, yüzde 36,6 oy alarak 2. sırada kaldı. Agusti Benedito yüzde 7,8'de ve Toni Freixa ise %4,8'de kaldı.