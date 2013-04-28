Barcelona'nın başına Heynckes mi geçiyor?

Alman ligi Bundesliga'da ve Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'le başarılı bir sezon geçiren teknik direktör Jupp Heynckes'in önümüzdeki sezon Barcelona ya da Athletic Bilbao'yu çalıştıracağı iddia edildi.



Teknik Direktör Jupp Heynckes bu yıl çok başarılı bir sezon geçirmesine rağmen Bayern Münih, önümüzdeki sezon için Barcelona'nın eski teknik direktörü Pep Guardiola ile anlaşmıştı.

Bundesliga'nın bitmesine 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden ve Şampiyonlar Ligi yarı final maçının ilk ayağında Barcelona'yı kendi sahasında 4-0 yenen Bayern Münih'in teknik direktörü Jupp Heynckes ise önümüzdeki sezon için iş aradığı iddia edildi.

Alman Bild gazetesinin internet sayfasında yer alan iddiaya göre, İspanyol takımı Barcelona, önümüzdeki sezon için Heynckes'in kapısını çaldı.

Barcelona yönetiminin şu andaki teknik direktörleri Tito Vilanova'dan memnun olduğu ancak "B Planı" için Heynckes'e teklif götüreceği ileri sürüldü. Haberde, kanser hastalığıyla mücadele eden Vilanova'nın önümüzdeki sezon takımın başında bulunamayabileceği belirtildi.

İspanya'nın en önemli spor gazetesi "Marca" da, Jupp Heynckes'in eski kulübü Athletic Bilbao'ya döneceğini iddia etti.

Bayern Münih'in Pep Guardiola ile anlaştığını açıkladığı dönemde Heynckes emeklilik sinyali vererek, "30.06.2013'ten itibaren ne yapacağımı çok uzun zamandır biliyorum" demişti.