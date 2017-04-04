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Spor

Barcelona'nın B takımına 12-0 yenilen Eldense'nin teknik direktörü gözaltında

12-0 biten maç ile ilgili şike soruşturması açılmıştı

04 Nisan 2017 20:46

İspanya 3. Ligi’nde Barcelona’nın B takımına 12-0 yenilen Eldense’de teknik direktör Filippo di Pierro tutuklandı. 12-0 biten maçın ardından Eldense Kulübü sportif faaliyetlerini askıya aldığını açıklamıştı. Bu maç için aynı zamanda şike soruşturması açılmıştı.

İspanya polisi, Eldense’nin İtalyan teknik direktörünün gözaltına alındığını duyurdu.

İspanyol basınına konuşan Eldense Kulübü'nün Başkanı David Aguilar da söz konusu maçta bazı futbolcularının şike yaptığıyla ilgili Profesyonel Futbol Ligi (LFP) kurumuna ve polise suç duyurusunda bulunduklarını belirtmişti. Aguilar, "Bu işin arkasında sponsorluk sözleşmesini bitirdiğimiz bir İtalyan şirket olabilir. Maçta garip şeyler gördüm. Futbolcular isteksizdi, topa ayak bile uzatmadılar, sadece bir sarı kart çıktı." ifadelerini kullanmıştı.

Lider Barcelona B'ye 12-0 yenilen Eldense'nin de küme düşmesi garantilenmişti.

 

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