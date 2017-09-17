Barcelona'nın 105 milyon Euro'luk transferi 3-4 ay sahalardan uzak

İspanya La Liga’da dün Barcelona’nın Getafe’yi deplasmanda 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada sakatlanan yeni transfer Ousmane Dembele’nin 3-4 ay sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.

Barcelona Kulübü yaptığı açıklamada, dün Getafe ile oynadıkları maça ilk 11’de başlayan ve 29’uncu dakikada sakatlanarak yerini Gerard Deulofeu’ya bırakan Dembele’nin 3-4 ay forma giyemeyeceğini duyurdu.

20 yaşındaki Fransız futbolcu Ousmane Dembele, Borussia Dortmund’dan Barcelona’ya 105 milyon Euro + bonuslar içeren bir bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.