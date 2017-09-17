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Spor

Barcelona'nın 105 milyon Euro'luk transferi 3-4 ay sahalardan uzak

Fransız futbolcu, yaz transfer döneminde Borussia Dortmund'dan transfer olmuştu

17 Eylül 2017 18:06

İspanya La Liga’da dün Barcelona’nın Getafe’yi deplasmanda 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada sakatlanan yeni transfer Ousmane Dembele’nin 3-4 ay sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.

Barcelona Kulübü yaptığı açıklamada, dün Getafe ile oynadıkları maça ilk 11’de başlayan ve 29’uncu dakikada sakatlanarak yerini Gerard Deulofeu’ya bırakan Dembele’nin 3-4 ay forma giyemeyeceğini duyurdu.

20 yaşındaki Fransız futbolcu Ousmane Dembele, Borussia Dortmund’dan Barcelona’ya 105 milyon Euro + bonuslar içeren bir bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.

 

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