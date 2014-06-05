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Spor

Barcelonalı yıldızın transferini ağzından kaçırdı

Barcelona'nın yıldız futbolcularından Pique, takım arkadaşı Cesc Fabregas'ın zor bir zamandan geçtiğini söyledi

05 Haziran 2014 15:28

Barcelona'nın başarılı savunma oyuncusu Gerard Pique, takım arkadaşı Cesc Fabregas'ın 33 milyon euroya transfer olduğunu söyledi.

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Vicente Del Bosque ile basın mensuplarının karşısına geçen Gerard Pique, istemeden de olsa büyük bir transfer haberi verdi.

Mikrofonun açık olduğunu unutan İspanyol futbolcu, son dönemde Barcelona'da mutsuz olduğu haberleriyle gündeme gelen Cesc Fabregas'ın, 33 milyon bonservid bedeli karşılığında transfer olduğunu söylemesi dikkati çekti.

Basın toplantısı sonrası Barcelona'nın yıldız oyuncuya gereken değeri göstermediğini vurgulayan Pique, "Cesc zor bir zamandan geçiyor çünkü kulüpten gereken değeri görmüyor. Başka bir takımın starı olabilir. Ne yapacağını bilmiyorum. Bu konuyu konuşmadık. Umarım takımda kalır. İstatistiklerine baktığınız zaman orta sahada en çok golve asist yapan oyuncu olduğunu görürsünüz" ifadelerini kullandı.

 

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