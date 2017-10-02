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Spor

Barcelonalı yıldız Pique: Katalonya halkının tutumundan dolayı gururluyum

"İspanya'da bugün olanları kabul etmeyen ve demokrasiye inanan pek çok insan var"

02 Ekim 2017 03:01

Barcelona'nın yıldız oyuncusu Gerard Pique, Las Palmas'ı 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Katalonya Bağımsızlık Referandumu sırasında yaşanan olaylar hakkında konuşan Pique, "Ben bir Katalan'ım ve kendimi bir Katalan olarak hissediyorum. Katalonya halkının tutumundan dolayı gururluyum. Oy vermek bir haktır ve savunulmalıdır" derken gözyaşlarına engel olamadı.

Las Palmas ile oynadıkları maç hakkın da da konuşa Pique "Oynadığım en zor maçtı. Yönetim Kurulu maçı erteletmeye çalıştı ama bu, mümkün olmadı. Konuyu tartıştık ve kulüp oynamamız gerektiğine karar verdi" dedi.

"Oy vermek bir haktır"

Çok zor bir gün geçirdiklerinin altını çizen Pique, "Polis ve Guardia Civil'in fotoğrafları ortada. Ben bir Katalan'ım ve kendimi bir Katalan olarak hissediyorum. Katalonya halkının tutumundan dolayı gururluyum. Oy vermek bir haktır ve savunulmalıdır" derken gözyaşlarına engel olamadı.

"Problem olduğumu düşünüyorlarsa, milli takımı bırakırım"

İspanya Milli Takımı'nda yer alması ile ilgili konuşan Gerard Pique, "Bence Milli Takım'a devam edebilirim. İspanya'da bugün olanları kabul etmeyen ve demokrasiye inanan pek çok insan var. Ama eğer yönetim gerçekten bir problem olduğumu düşünüyorsa, 2018'den önce milli takımı bırakırım" diyerek sözlerini noktaladı.

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