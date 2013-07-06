Barcelona'lı Jawai Galatasaray'da

Gelecek sezon Turkish Airlines Euroleague için iddialı bir kadro kurmayı planlayan Beko Basketbol Ligi’nin son şampiyonu Galatasaray Liv Hospital, Barcelona forması giyen Nathan Jawai ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.



Beko Basketbol Ligi’nde şampiyon olarak 23 yıllık hasretine son veren Galatasaray, gelecek sezon Turkish Airlines Euroleague için iddialı bir kadro kurmayı planlıyor.

Bu kapsamda transfer çalışmalarına hız veren sarı-kırmızılı kulüp, Barcelona forması giyen 26 yaşındaki Avustralyalı pivot Nathan Jawai ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Kariyerinde NBA ekipleri Toronto Raptors ve Minnesota Timberwolves gibi takımlar olan Jawai, 2.08 boyunda. Avustralyalı pivot geçtiğimiz sezon Barcelona'da 30 maçta 7.1 sayı - 4.1 ribaund ortalaması ile görev yaptı.