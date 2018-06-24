Barcelonalı futbolcu, Fenerbahçe yolunda

İspanyol Marca gazetesi, Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Yerry Mina'nın kulübü Barcelona tarafından gözden çıkarıldığını yazdı. Sarı lacivertli ekibin sportif direktörü Comolli, İspanya'da Barça yöneticisi Pep Segura ile Kolombiyalı stoper için bir görüşme gerçekleştirmişti.

Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği Barcelona'nın 23 yaşındaki stoperi Yerry Mina konusunda İspanya'dan önemli bir iddia geldi. Marca gazetesi, Barça'nın Kolombiyalı savunmacıyı bu transfer döneminde elden çıkaracağını öne sürdü.

Avrupa birliği pasaportu taşımayan oyuncuların çokluğu nedeniyle bu kontenjan konusunda sıkıntı yaşayan Barcelona yönetiminin önümüzdeki günlerde devre arasında anlaşılan Brezilyalı Arthur'un transferinin resmiyet kazanmasıyla Yerry Mina için gelecek teklifleri değerlendireceği bildirildi.

Ayrıca Sevilla'dan Lenglet'in de kadroya katılacak olmasıyla takımdaki stoper sayısının 5'e yükseleceği ve teknik direktör Ernesto Valvarde'nin geçen sezon beklediği verimi alamadığı Kolombiyalı savunmacının gidişine onay verdiği belirtildi.

Ancak Brezilya'ya dönüşü söz konusu olmayan Mina'nın muhtemel rotasının bir Avrupa kulübü olacağı ifade ediliyor. Sarı lacivertli kulüp de ihtimaller arasında yer alıyor.

Yine İspanyol medyasında yer alan haberlere göre Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Damien Comolli’nin geçtiğimiz hafta içerisinde Barcelona'ya giderek bordo mavili kulübün sportif direktörü Pep Segura ile bir görüşme gerçekleştirdiği yazılmıştı. Bu görüşmede gündeme gelen isimlerin öncelikle Yerry Mina ile Aleix Vidal başta olmak üzere Andre Gomes, Alcacer, Thomas Vermaelen oldukları iddia edilmişti.