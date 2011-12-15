Barcelona'lı David Villa'nın bacağı kırıldı

T24 - Formsuzluğuyla dikkat çeken ve eleştirilen David Villa, Barcelona'ın El Sadd ile oynadığı Dünya Kulüpler Kupası yarı final maçında talihsiz bir biçimde kaval kemiğinin kırıldığı öğrenildi.





Karşılaşmanın ilk yarısında 36. dakikada gerçekleşen olayda David Villa topu kontrol etmek için iki rakibiyle mücadele ederken dengesini kaybetti ve dengesiz bir biçimde düştü.



İlk önce ne olduğunu anlayamayan ve ayağa kalkan David Villa kısa sürede bir sorun olduğunu anladı ve oyundan çıkmak istediğini söyledi.



Villa'nın önce kas sakatlığı geçirdiği düşünülürken soyunma odasında yapılan kontrolün ardından gerçek ortaya çıktı. David Villa'nın sol ayağındaki kaval kemiğinin kırıldığı ve 4 ila 6 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.



David Villa'nın yerine oyuna Alexis Sanchez girdi.

Chelsea ilgileniyordu



Chelsea'nin Barcelona'ya Torres ile Villa'nın takasını önereceği öne sürüldü.



Marca gazetesinde yer alan habere göre Barcelona'da bu yıl bekleneni veremeyen David Villa'yı gözüne kestiren Chelsea bu transfer karşılığında para yerine Fernando Torres'i önerecek.



The Guardian gazetesine göre ise Villas-Boas bu fikrin sahibi. Ancak Villa'nın sakatlanmasının ardından bu transferin gerçekleşme imkanı kalmadı.





