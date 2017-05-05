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Dünya

Barcelona'dan 'Türkiye haritası' özrü

Barça TV'nin yayınladığı bir programda; Hatay, Güneydoğu Anadolu ve İstanbul'un Avrupa yakasının yer almadığı Türkiye haritası kullanılmıştı

05 Mayıs 2017 00:50

İspanyol ekibi Barcelona'nın resmi televizyon kanalı Barça TV, Hatay, Güneydoğu Anadolu ve İstanbul'un Avrupa yakasının yer almadığı Türkiye haritasından dolayı özür diledi.

Barça TV'nin yayınladığı bir programda; Hatay, Güneydoğu Anadolu ve İstanbul'un Avrupa yakasının yer almadığı Türkiye haritasını ekrana koyması, Türk takipçilerden büyük tepki aldı.

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından, Barcelona Kulübüne ve milli futbolcu Arda Turan'ı mesaj yağmuruna tutan sosyal medya kullanıcıları hatanın düzeltilmesi için uyarılarda bulundu.

 

Barcelona Türkiye'den özür diledi

 

Barcelona Kulübü yayınladığı özür mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Barça TV olarak eski bir programda yayınlanan bir grafikte yapılmış teknik bir hatadan dolayı Türkiye'den ve taraftarımızdan özür dileriz."

 

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