Barcelona'dan 'Türkiye haritası' özrü

İspanyol ekibi Barcelona'nın resmi televizyon kanalı Barça TV, Hatay, Güneydoğu Anadolu ve İstanbul'un Avrupa yakasının yer almadığı Türkiye haritasından dolayı özür diledi.

Barça TV'nin yayınladığı bir programda; Hatay, Güneydoğu Anadolu ve İstanbul'un Avrupa yakasının yer almadığı Türkiye haritasını ekrana koyması, Türk takipçilerden büyük tepki aldı.

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından, Barcelona Kulübüne ve milli futbolcu Arda Turan'ı mesaj yağmuruna tutan sosyal medya kullanıcıları hatanın düzeltilmesi için uyarılarda bulundu.

Barcelona Türkiye'den özür diledi

Barcelona Kulübü yayınladığı özür mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Barça TV olarak eski bir programda yayınlanan bir grafikte yapılmış teknik bir hatadan dolayı Türkiye'den ve taraftarımızdan özür dileriz."