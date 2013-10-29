T24 LogoT24 Logo
Spor

Barcelona'dan Türk sporseverlere jest: Cumhuriyet Bayramı'nı kutlu olsun!

Twitter'daki hesabında 10 milyondan fazla takipçisi olan Barcelona, yakın bir zamanda Türkçe internet sitesi müjdesini de verdi

29 Ekim 2013 12:48

Türkiye'yi ilgilendiren özel günleri unutmayan Barcelona, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için mesaj yayınladı.

Eurosport'ta yer alan habere göre, dünyanın en önemli takımlarından biri olan Barcelona, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı unutmadı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 90. yılını sosyal medya hesaplarından kutlayan Barcelona, yine gönülleri fethetti.

"Cumhuriyet Bayramı'nız Kutlu Olsun" yazılı fotoğraflı mesajı paylaşan Barcelona, Türkiye'deki takipçilerinden oldukça büyük tebrikler aldı. İspanya ve Türkiye başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından teşekkür mesajı alan mesaj, binlerce kez tekrarlandı.

Twitter'daki hesabında 10 milyondan fazla takipçisi olan Barcelona, yakın bir zamanda Türkçe internet sitesi müjdesini de vermişti.

 

ETİKETLER

barcelona29 ekimmesajbayramtürkçecumhuriyet bayramı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24