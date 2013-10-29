Barcelona'dan Türk sporseverlere jest: Cumhuriyet Bayramı'nı kutlu olsun!

Türkiye'yi ilgilendiren özel günleri unutmayan Barcelona, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için mesaj yayınladı.

Eurosport'ta yer alan habere göre, dünyanın en önemli takımlarından biri olan Barcelona, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı unutmadı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 90. yılını sosyal medya hesaplarından kutlayan Barcelona, yine gönülleri fethetti.

"Cumhuriyet Bayramı'nız Kutlu Olsun" yazılı fotoğraflı mesajı paylaşan Barcelona, Türkiye'deki takipçilerinden oldukça büyük tebrikler aldı. İspanya ve Türkiye başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından teşekkür mesajı alan mesaj, binlerce kez tekrarlandı.

Twitter'daki hesabında 10 milyondan fazla takipçisi olan Barcelona, yakın bir zamanda Türkçe internet sitesi müjdesini de vermişti.