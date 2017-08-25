Barcelona'dan sürpriz Arda Turan kararı

Katalan takımı milli oyuncuyu bedava gönderme kararı aldı

Sercan SAPANATAN-İstanbul-(DHA)

İspanyol devi Barcelona\'da forma giyen Arda Turan ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. İspanyol Sport gazetesinin haberine göre Barcelona, Arda Turan\'ı bonservissiz şekilde takımdan gönderecek. Luis Enrique\'nin ardından takımın başına geçen Valverde\'nin kadroda düşünmediği Arda Turan\'ı satmaya çalışan ancak başarılı olamayan Katalan Kulübü, milli oyuncunun yaşını da göz önüne alarak bedava gönderebileceği belirtildi.

34 milyon Euro\'ya Atletico Madrid\'den transfer edilen Arda Turan\'a bazı Çin takımları dışında talip olmaması ve Arda\'nın da Çin\'e gitmek istememesi bu durumu ortaya çıkartığını belirten İspanyol basını bir kaç oyuncu ile birlikte Arda\'nın da sözleşmesinin karşılıklı olarak fesih edileceğini ve takımdan bu şekilde gönderileceğini yazdı. Gazete, Arda Turan\'ın 2020\'ye kadar olan sözleşmesini koz olarak kullandığını ve bu sayede takımda kaldığı belirtirken, Barcelona\'nın Arda Turan\'ın elindeki bu kozu almak için sözleşme feshine gidebileceğini iddia edildi. Milli oyuncunun takımda kalması durumunda forma giyme ihtimalinin olmadığını da haberde yazıldı.