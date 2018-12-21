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Spor

Barcelona'dan savunmaya sürpriz transfer

Katalan ekibi, Valencia'ya kiralama bedeli olarak 2 milyon Euro ödeyecek

21 Aralık 2018 01:47

Bir süredir stoper arayışında olan Barcelona, Valencia'nın 26 yaşındaki oyuncusu Jeison Murillo'yu kadrosuna kattı.

Katalan devinden yapılan açıklamada Murillo'nun satın alma opsiyonuyla birlikte yarım sezonluğuna kiralandığı duyuruldu.

Barcelona, Valencia'ya kiralama bedeli olarak 2 milyon Euro ödeyecek. Murillo'nun satın alma opsiyonu ise 25 milyon Euro olarak açıklandı.

Valencia, Murillo'yu 2017 yazında Inter'den kiralık olarak kadrosuna katmış ve geçtiğimiz yaz 12 milyon Euro karşılığında oyuncunun bonservisini almıştı.

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