Barcelona'dan savunmaya sürpriz transfer

Bir süredir stoper arayışında olan Barcelona, Valencia'nın 26 yaşındaki oyuncusu Jeison Murillo'yu kadrosuna kattı.

Katalan devinden yapılan açıklamada Murillo'nun satın alma opsiyonuyla birlikte yarım sezonluğuna kiralandığı duyuruldu.

Barcelona, Valencia'ya kiralama bedeli olarak 2 milyon Euro ödeyecek. Murillo'nun satın alma opsiyonu ise 25 milyon Euro olarak açıklandı.

Valencia, Murillo'yu 2017 yazında Inter'den kiralık olarak kadrosuna katmış ve geçtiğimiz yaz 12 milyon Euro karşılığında oyuncunun bonservisini almıştı.