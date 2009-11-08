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Spor

Barcelona'dan Rooney'e rekor teklif!

İspanya Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Barcelona, Wayne Rooney'i dünyanın en pahalı futbolcusu yapmayı planlıyor.

08 Kasım 2009 02:00

İspanya Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Barcelona, Wayne Rooney'i dünyanın en pahalı futbolcusu yapmayı planlıyor.

Katalan ekibi, Manchester United'ın İngiliz forvet oyuncusu Rooney için 85 milyon Pound'u gözden çıkardı.

News Of The World'de yer alan habere göre; Barcelona, Manchester United'ın mali kriz içinde bulunduğunu da düşünerek bu transferin gerçekleşmesinden çok umutlu.

İspanyol temsilcisi, 24 yaşındaki forvet oyuncusunun 2010 Dünya Kupası'nda yıldızının parlayacağını düşünüyor ve ayrıca kulüp bu transfer ile en büyük rakibi Real Madrid'in 80 milyon Pound'luk Ronaldo transferini de gölgede bırakmayı planlıyor.

Rooney’in eşi Coleen'in yakında doğum yapacağı için İngiliz yıldızın, Barcelona'nın teklifine pek sıcak bakmayacağı ve yurdışında oynamayı bu aşamada düşünmeyeceği iddia ediliyor.

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