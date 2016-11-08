Barcelona'dan Marca gazetesine boykot

İspanya'nın önemli spor gazetelerinden Marca'nın 2015-2016 sezonununda İspanya Futbol Federasyonu (LFP) Başkanı Lebas'ın 'Fair Play' ödülüne layık görülmesine tepki göstererek törene katılmadı. Lebas, Barcelonalı futbolcuları sert sözlerle eleştirmişti..

Barcelona Yönetim Kurulu Sözcüsü Josep Vives, yaptığı basın açıklamasında "Fair-play ödülünün Javier Tebas'a verileceğini öğrenir öğrenmez ödül gecesine katılmama kararı aldık. Tebas'a bu ödülün verilmesi, geçtiğimiz haftalarda söylediklerinden sonra bize göre kabul edilebilir bir şey değil." ifadesini kullandı.

İspanya'da 1. ve 2. ligdeki kulüplerin üyesi olduğu Profesyonel Futbol Ligi kurumunun başkanı olan Tebas, La Liga'nın 9. haftasında Barcelona'nın deplasmanda Valencia'yı 3-2 yendiği maçta son dakikada gelen galibiyet golünün ardından Barcelonalı futbolcuların sevinçlerini ve Valencialı bir taraftarca sahaya atılan yabancı maddeye verdikleri tepkiyi eleştirmişti. Tebas; Neymar, Messi, Suarez gibi futbolcuların hareketlerini "utanç verici" diye nitelendirip, Barcelonalı futbolcuları "tiyatro yapmak ve çocuklara kötü örnek olmakla" suçlamıştı. Barcelona kulübü de Tebas'ın ceza alması talebiyle Spor Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Bu arada İspanyol spor gazetesi Marca, Luis Suarez'i geçtiğimiz sezon La Liga'nın gol kralı olduğu için ödüllendirirken, Barcelonalı futbolcu kulübünün boykot kararından dolayı Madrid'deki törene gitmeyerek ödülünü Barcelona'da aldı.

Öte yandan Marca, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasına rağmen La Liga'da hiçbir kupa kazanmayan Real Madrid'te Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'ya "La Liga'nın en iyi futbolcusu" ödülünü verdi. Gecede, Atletico Madrid Teknik Tirektörü Diego Simeone "Miguel Munoz- En İyi Teknik Direktör ", Real Madridli Alvaro Morata"İspanya Milli Takımı'nın En İyi Oyuncusu", Athletic Bilbaolu Aritz Aduriz de "La Liga'da en çok gol atan İspanyol futbolcu" ödülünü aldı.