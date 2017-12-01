Barcelona'dan Coutinho için yeni teklif

Sezon başında kadrosuna katmak için yoğun uğraş verdiği Philippe Coutinho konusunda Liverpool ile bir türlü anlaşmaya varamayan Barcelona, Brezilyalı yıldız için devre arasında yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor.

Kalatan ekibine yakınlığıyla bilinen Mundo Depotivo ve Sport gazeteleri, bugün manşetten duyurdukları haberlerinde, Coutinho'nun bonservisine 145 milyon euro ödemeye hazır olan Barcelona'nın kısa süre içinde Liverpool'a teklif sunacağını duyurdu. Katalan ekibinin 25 yaşındaki oyuncuya da yıllık yaklaşık 14 milyon eurodan 5 yıllık sözleşme önereceği ifade edildi.

Liverpool'un, sözleşmesinde herhangi bir serbest kalma hükmü bulunmayan Coutinho'ya sunulacak böyle bir tekilifi kabul edip etmeyeceği bilinmezken, Barcelona'nın da finansal fair-play kurallarına uygun şekilde bu bonservis bedelini ödeyebilmesinin de bazı şartları bulunuyor.

Neymar'ın 222 milyon euro karşılığında Paris Saint-Germain'e transfer olmasının ardından Borussia Dortmund'dan 150 milyon euroya Ousmane Dembele'yi kadrosuna katan Barcelona'nın, aynı sezon içinde bir astronomik transfer daha yapması için transfer bütçesini artırması gerekiyor. Basında yer alan haberlerde, devre arası kadrosundaki bazı oyuncularla yolları ayırmayı planlayan Katalan ekibinin gidecekler listesinde ilk sırayı Arda Turan'ın aldığı öne sürülüyor. Arda Turan için son dönemde eski kulübü Galatasaray'ın yanı sıra bazı Çin kulüplerinin de girişimlerde bulunduğu ifade ediliyor.

Geçtiğimiz sezon sergilediği performansla Liverpool'un Premier League'i 4. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi bileti almasında önemli pay sahiplerinden biri olan Philippe Coutinho, ocak ayında kulübüyle 5 yıllık yeni sözleşmeye imza atmıştı. Bu sezon şimdiye kadar 12 resmi maça çıkan Brezilyalı yıldız, takımına 5 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.(Eurosport)