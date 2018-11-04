Barcelona'dan Cengiz Ünder hamlesi

Roma'da şans bulduğu süreleri iyi değerlendiren ve takımın önemli futbolcularından biri haline gelmeyi başaran Cengiz Ünder'in talipleri artıyor. İtalya basınında, İspanya'nın dev kulübü Barcelona'nın da Ünder'le ilgilendiği iddia edildi.

Serie A'nın resmi yayıncısı Sky Sport'un haberine göre, Barcelona'nın sportif direktörü Ariedo Braida, Roma'nın Fiorentina ile oynadığı lig maçında Ünder'i izledi ve genç yıldızla ilgili notlar aldı.

Maça ilk 11'de başlayıp 74 dakika sahada kalan Ünder, 37 kez topla buluşurken yüzde 76.9 pas isabetiyle oynadı.

Roma'yla 2022'ye dek kontratı bulunan 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon 12 maçta 3 gol attı, 5 asist yaptı.