Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi, hakkında çıkan transfer iddialarına ilişkin olarak, "Ben, Barcelona'dan ayrılmayı hiçbir zaman düşünmedim. Burada mutluyum" dedi.

DHA'da yer alan habere göre Messi, Atletico Madrid'i 3-1 yendikleri maç sonunda açıklamalarda bulundu. Arjantinli yıldız, hakkında çıkan transfer haberleri ve teknik direktör Luis Enrique ile aralarında sorun olduğu iddiaları ile ilgili soruları yanıtladı.

Messi, İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea ve Manchester City ile görüştüğü ve sezon sonu takımdan ayrılacağı haberleri ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Ben, Barcelona'dan ayrılmayı hiçbir zaman düşünmedim. Burada mutluyum. Bazı yerlerden duyduğum kadarıyla babamın Chelsea ve Manchester City ile transfer görüşmeleri yaptığı belirtiliyor. Bunların hepsi yalan. Babam hiçbir takım ile benim transferim hakkında konuşmadı. Ayrıca bazı iddialara göre benim Guardiola, Eto'o, İbrahimovic ve Bojan Krkic ile aramın sorunlu olduğu ve bu kişilerin Barcelona'dan ayrılmasına neden olduğum yazılıyor, bu durum da kesinlikle yalandır. Ben kimse için Barcelona yönetimine şikayette bulunmadım."

Arjantinli yıldız Messi ayrıca İspanya basınında son zamanlarda çıkan teknik direktör Luis Enrique ile aralarında sorun olduğu iddialarına da yalanlarken bu tür haberlerin kendisini çok üzdüğünü söyledi. Messi, "Ben ve Luis Enrique arasında herhangi bir problem yok. Kendisi ile rekabet etmiyorum. Böyle haberleri duymaktan yoruldum. Benimle alakalı 'takımı o kurmak istiyor' iddiaları var. Benim hiçbir zaman hocalarımdan 'şunu oynat ya da bunu oynatma' gibi bir talebim olmadı" şeklinde konuştu.

Kendisi hakkında yapılan bu haberlerden dolayı çok üzgün olduğunu belirten Messi en çok da bu tip haberlerin Katalan basını tarafından yapılmasının kendisini üzdüğünü söyledi. Lionel Messi, "Bu benim için çok üzücü çünkü bu tip haberler Barcelona basını tarafından yazılıyor. Bazı insanlar var, bana ve Barcelona'ya zarar vermek istiyorlar. Ama şunu söylemek isterim ki bu tip haberler bizi takım olarak birbirimize daha çok bağladı" ifadelerini kullanarak açıklamalarını bitirdi.