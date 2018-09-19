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Spor

Barcelona'dan 4 gollü açılış

Messi'nin hat-trick yaptığı karşılaşmayı Katalan ekibi rahat kazandı

19 Eylül 2018 01:22

Şampiyonlar Ligi'nde grup süreci ilk maçında Barcelona, kendi sahasında PSV Eindhoven'ı 4-0 mağlup etti.

İspanya La Liga şampiyonu ile Hollanda Eredivisie şampiyonunu karşı karşıya getiren Şampiyonlar Ligi B grubu karşılaşmasında kazanan ev sahibi Barcelona oldu.

31. dakikada frikikte topun başına geçen Lionel Messi, şık bir vuruşla rakip kaleci Jeroen Zoet'i avladı ve Devler Ligi'nde sezonun ilk golünü attı. İlk yarı 1-0 tamamlandı.

74. dakikada sol çaprazdan içeri devrilen Ousmane Dembele, plase bir vuruşla skoru 2-0'a getirdi. 77'de ve 88'de attığı gollerle hat-trick yapan Messi skoru belirledi: 4-0

Barcelona'da  56. dakikada ilk sarı kartını gören Fransız stoper Samuel Umtiti, 79. dakikada rakibine yaptığı müdahalenin ardından ikinci sarı kart ve ardından kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 14. sezonda da gol atmayı başaran Messi, İspanyol forvet Raul Gonzalez'in ardından bunu başaran ilk oyuncu oldu.

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