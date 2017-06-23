Barcelona'dan 19 yaşındaki Dembele için 'servet' hazırlığı

İspanya La Liga devlerinden Barcelona, uzun süredir takip ettiği Borussia Dortmund forması giyen 19 yaşındaki Ousmane Dembele'nin transferini bitirmek için 70 milyon Euro'luk bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Katalan temsilcisi, daha önce de sarı-siyahlı ekibe Fransız hücumcu için teklifte bulunmuş, Alman takım ise transfer için 90 milyon Euro istediğini Barcelona yetkililerine iletmişti. Ancak Fransız oyuncunun da transfere sıcak bakması, Dortmund'un elini zayıflatarak istenilen rakamda düşüşe sebep oldu ve 70 milyon Euro seviyelerine indi.

Barcelona'nın Dembele için 70 milyon Euro vermeye, Dembele'nin de 5 yıllık anlaşma imzalamaya hazır olduğu belirtilirken; Dortmund açısından ise oyuncunun Katalan ekibi tercih etmesi nedeniyle 'zorunlu' bir transfer gerçekleşmesi muhtemel.

19 yaşındaki Fransız futbolcu, geçen sezon Dortmund formasıyla 49 maça çıkarak 10 gol ve 21 asistle 31 gole doğrudan katkı sağladı.