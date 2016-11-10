Spor
Barcelona'dan 10 Kasım paylaşımı
Barcelona'nın paylamışında; "Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ü saygıyla anıyoruz" ifadelerine yer verildi.
La Liga ekiplerinden Barcelona, Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 78. yıldönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Katalan ekibinin sosyal medya hesabından paylaşılan Atatürk görseli ile birlikte, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ü saygıyla anıyoruz” ifadelerine yer verildi.
","articleSection":"Spor","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2016-11-10T18:17:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/barcelonadan-10-kasim-paylasimi,370078","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/barcelonadan-10-kasim-paylasimi,370078"}]