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Spor

Barcelona'dan 10 Kasım paylaşımı

Barcelona'nın paylamışında; "Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ü saygıyla anıyoruz" ifadelerine yer verildi.

10 Kasım 2016 18:17

La Liga ekiplerinden Barcelona, Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 78. yıldönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Katalan ekibinin sosyal medya hesabından paylaşılan Atatürk görseli ile birlikte, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ü saygıyla anıyoruz” ifadelerine yer verildi.

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BarcelonaAtatürk10 Kasım
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