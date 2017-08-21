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Barcelona'daki terör saldırısının baş şüphelisi öldürüldü

Barcelona'da yaşanan terör saldırısında 15 kişi hayatını kaybetmiş, 120 kişi de yaralanmıştı

21 Ağustos 2017 20:46

İspanya'nın Katalonya özerk bölgesinin polis güçleri, Barcelona'nın batısında bulunan Subirats'ta öldürülen kişinin, 13 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan La Rambla saldırısının zanlısı Younes Abouyaaqoub olduğunu açıkladı.

Katalan polisi, geçen hafta Perşembe günü La Ramba caddesinde gerçekleşen ve 13 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan saldırının zanlısı 22 yaşındaki Younes Abouyaaqoub'ı arıyordu.

Polis öldürülen kişinin üzerinde patlayıcı yelek olması ihtimali üzerine olay yerine bomba imha robotlarıyla yaklaşıldığını belirtmişti.

Yerel basın, bir kadının petrol istasyonunda bir kişiyi Abouyaaqoub'a benzeterek polise ihbarda bulunduğunu aktardı.

Araba çalarak kaçmış

Katalan polisi, Barcelona saldırısında beyaz kamyoneti süren ve Avrupa çapında aranan zanlının adını Younes Abouyaaqoub olarak açıklamıştı. Polis, Abouyaaqoub'un saldırının ardından bir aracı çalarak kaçtığını, sürücüyü ise öldürdüğünü duyurdu.

Böylece İspanya'daki son saldırılarda ölenlerin sayısı 15'e yükseldi.

Barcelona kent merkezinde düzenlenen saldırıdan saatler sonra kentin güneyindeki Cambrils'de bir kişi daha yine bir araçla düzenlenen saldırıda öldürülmüştü.

Ayrıntılar geliyor...

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