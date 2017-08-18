Barcelona'daki saldırıya dünyadan tepkiler

İspanya'nın Barcelona kentinde gerçekleşen terör saldırısında 14 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi de yaralandı. İŞİD'in üstlendiği saldırı sonrasında dünyanın her yerinden, hükümet ve devlet başkanlarından dayanışma ve tepki mesajları geldi.

İşte aralarında ABD Başkanı Donald Trump'ında bulunduğu tepki ve dayanışma mesajları:

ABD Başkanı Donald Trump, Barcelona'daki terör saldırısının ardından, "ABD, İspanya'nın Barcelona kentindeki terör saldırısını kınıyor ve yardım için ne gerekliyse yapacak. Sağlam ve güçlü olun, sizi seviyoruz" diye tweet attı. ABD first ladysi Melania Trump da Twitter'dan yaptığı açıklamada, Barcelona için dua ettiğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, İspanya'ya yardım etmeye hazır olduklarını belirtti ve teröristlere gözdağı verdi.

Washington'da Japon yetkililerle düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Tillerson, "Dünyanın dört bir yanındaki teröristler şunu bilmeli ki ABD ve müttefikleri, sizi bulup adalete teslim etmeye kesin kararlıdır" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise İspanya Kralı 6'ncı Felipe'ye gönderdiği taziye mesajında, sivillere yönelik bu acımasız ve kinik saldırıyı kararlı şekilde kınıyoruz" dedi.

Stoltenberg: Birlik içindeyiz

İspanya'daki terör eylemi sonrası NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Barcelona'daki korkunç saldırıyı kınıyorum. Düşüncelerim olayın mağdurlarıyla. Teröre karşı mücadelede birlik içindeyiz" diye tweet attı.

Alman hükümeti adına açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, "Bu menfur saldırının kurbanlarının yasını paylaşıyoruz" dedi. Seibert, Almanya'nın dostluk ve dayanışma ile İspanya'nın yanında olduğunu söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, "Barcelona'dan gelen haberler beni derinden sarstı. Kurban ve mağdurların yakınları ve dostlarının acısını paylaşıyoruz" açıklamasında bulundu.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, "Barcelona'daki terör saldırısının kurbanlarının acısını paylaşıyorum. Resmi makamlarla dayanışma içindeyiz" dedi. Tajani, AB'nin barışın savunulması konusunda birlik içinde olduğunu söyledi.

Ticaretten sorumlu AB komiseri Cecilia Malmström ise, "Barcelona'dan korkunç haberler geliyor. Düşüncelerim kurban ve mağdurlarla" diye tweet attı.

Türkiye'den kınama

Türk Dışişleri Bakanlığı da "Barcelona’da bugün (17 Ağustos) gerçekleştirilen terör saldırılarını en güçlü şekilde lanetliyoruz. Terör belasının gaddar yüzünü bir kez daha ortaya seren ve tüm insanlığı hedef alan bu menfur saldırılar sonucunda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Dostumuz ve müttefikimiz İspanya’yla terörizme karşı mücadelede dayanışma içinde olduğumuzu ve gerekli her türlü desteği vermeye devam edeceğimizi bir kez daha yineliyoruz" açıklamasını yaptı.