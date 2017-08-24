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Spor

Barcelona'da yeni hedef: Angel Di Maria

Arjantinli futbolcu, Rexach'ın iddiasına göre Madrid'den "Çirkin olduğu için" gönderilmişti

24 Ağustos 2017 14:43

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, PSG'ye kaptırdığı Neymar'ın yerine temasa geçtiği Coutinho ve Dembele'nin kulüplerinden henüz olumlu bir sonuç alamaması üzerine rotasını PSG forması giyen Angel Di Maria'ya çevirdi.

Fransız ekibi, UEFA'nın mali fair-play sınırlandırmaları yüzünden Arjantinli futbolcunun bonservisini vermeye sıcak bakıyor. Neymar için 222 milyon Euro ödeyen Paris temsilcisi, satış yaparak elini güçlendirmek istiyor. Barcelona'nın Di Maria için önerdiği rakam da Katalan gazetesi "Sport"a göre 50 milyon Euro civarında olacak.

"Çirkin diye gönderildi"

Bir dönem La Liga'da Barcelona'nın ezeli rakibi Real Madrid'de forma giyen Angel Di Maria için ilginç bir iddia ortaya atılmıştı. Dönemin Barcelona Sportif Direktörü Carles Rexach, Di Maria'nın çirkin olduğu için gönderildiğini ve yerine "baby face" James Rodrigues'in alındığını ileri sürmüştü.

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