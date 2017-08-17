Barcelona'da terör saldırısı; 14 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla yaralı!

İspanya'nın Barcelona kenti, terör saldırısının hedefi oldu. Şehrin en turistik bölgelerinden La Rambla'da beyaz bir kamyonet kalabalığa daldı. Kamyonetin, 'sekiz' şeklinde ilerleyerek çok sayıda kişiye çarptığı bildirildi. Araç, bir gazete büfesine çarpana kadar 1 km uzunluğundaki yolda hızla gitti. Olayın ardından iki teröristin, saldırının gerçekleştiği alana çok yakın bir konumda bulunan bir Türk restoranına girdiği bildirildi.

Katalonya yönetimi olayda 13 kişinin yaşamını yitirdiği, 100'den fazla kişinin yaralandığını duyurdu. Ancak hayatını kaybedenlerin sayısı ilerleyen saatlerde 14'e yükseldi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütü IŞİD, bir açıklama yaparak saldırıyı üstlendiğini duyurdu. Olay sonrası İspanya'da 3 günlük yas ilan edildi. Terör saldırısında hayatını kaybedenlerin arasında, bir Belçikalı ve 3 yaşındaki bir çocuk bulunuyor.

TIKLAYIN - Barcelon'daki saldırının ardından ilk fotoğraflar

Restorana silahlı baskın

El Periodico gazetesi, La Boqueria Market bölgesinde silahlı iki şüphelinin minibüs saldırısının ardından bastığı bardan silah seslerinin yükseldiğini duyurdu.

Resmi Katalan televizyonu, ayrıca, silahlı birkaç kişinin Las Ramblas'taki Bar Luna de Estambul isimli bir Türk restoranına girdiğini ve kendilerini içeriye kapattıklarını aktardı.

Saldırganın fotoğrafı paylaşıldı

Olay yerinde saldırgana ait olduğu düşünülen Fas asıllı bir İspanyol vatandaşına ait bir pasaport bulundu. İspanya medyası Barcelona'daki saldırı ile ilgili Driss Oukabir isimli saldırganın fotoğrafını paylaştı. Oukabir'in Fransa'nın Marsilya şehrinden ispanya'ya geldiği ve Facebook hesabında anti semitist paylaşımlar yaptığı bildirildi.

Katalan yönetimi'nden açıklama

Katalonya Emniyet Müdürü Josep Lluís Trapero ve Katalonya İçişleri Bakanı Joaquim Forn saldırının ardından bir basın açıklaması düzenledi.

Saldırıda 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, 100'den fazla kişinin yaralandığı duyuruldu.

Terör saldırısı için iki farklı minibüsün kiralandığı ancak birinin kullanıldığı belirtilirken, saldırıyla ilişkili olarak ikinci bir kamyonetin de Katalonya'nın küçük bir kasabası olan Vic'te ele geçirildiği ifade edildi.

Katalonya Emniyet Müdürü: 100 kişi yaralandı

İspanya polisi, kalabalığa dalan minibüsün sürücüsünün gözaltına alınan 2 kişiden biri olmadığını açıkladı. Katalonya Emniyet Müdürü Josep Lluis Trapero gözaltındaki iki kişinin saldırı ile direkt olarak bağlantısı bulunduğunu ancak bunun saldırıyı planladıkları anlamına gelmediğini söyledi. Gözaltındaki iki kişinin Fas ve İspanyol şehri Melilla doğumlu oldukları ve İspanya vatandaşlıkları bulunduğu açıklandı.

Katalonya Emniyet Müdürü Josep Lluís Trapero ve Katalonya İçişleri Bakanı Joaquim Forn, saldırının ardından düzenlenen basın toplantısında en az 100 kişinin yaralandığını, olayla ilişkili iki kişinin Ripoll ve Alcana kasabalarında gözaltına alındığını aktardı. Kamyonet sürücüsünün silahlı olduğunun düşünülmediği de ifade edildi.

La Rambla civarında yürütülen operasyonun ise birkaç saat içinde sona ermesinin beklendiği aktarıldı.

Ölü ve yaralı sayısının artabileceğini belirten yetkililer, yaralılardan 15'inin durumunun ağır olduğunu kaydetti.

Şüphelilerden biri böyle gözaltın alındı

Barcelona'da gerçekleşen saldırının ardından iki kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin gözaltına alındığı ana ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Gözaltına alınan şüpheli: Barcelona'da değildim, pasaportum çalınmış

Saldırıda kullanılan beyaz minibüsü kiralayan kişi olduğu tespit edilen ve minibüsün içerisinde pasaportu bulunduktan sonra tutuklanan şüpheli Driss Oukabir'in, polise verdiği ifadesinde olay gerçekleştiği esnada Barcelona'da olmadığını, pasaportunun ise kardeşi tarafından çalındığını ileri sürdüğü bildirildi.

IŞİD üstlendi

Terör örgütü IŞİD, yayın organı Amak aracılığıyla saldırıyı üstlendi.

Örgüttten yapılan açıklamada saldırının "İslam Devleti askerleri" tarafından düzenlendiği" ve "ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Suriye ve Irak'ta düzenlediği saldırılara yanıt niteliğinde" olduğu belirtildi.

Şehrin 10 kilometre dışında çatışma

Barcelona merkezli La Vanguardia gazetesi de bir şüphelinin polisle girdiği çatışmada öldürüldüğünü bildirdi.

La Rambla saldırısının ardından bir Ford Focus'un Diagonal caddesinde 'dur' emrine uymayarak bir polise çarptığı ve polis kontrol noktasını geçtiği kaydedilmişti.

La Vanguardia gazetesinin iddiasına göre, Barcelona merkezinin 10 kilometre dışına kadar takip edilen arabaya Sant Just Desvern bölgesinde ulaşıldı, yaşanan çatışmada ardından şüpheli hayatını kaybetti.

Ancak Katalonya Emniyet Müdürü Josep Lluís Trapero, Ripoll ve Alcana kasabalarında gözaltına alınan kişiler ile bu olayın bağlantısının olup olmadığının bilinmediğini aktardı.

Polis sokağa çıkılmaması çağrısı yaptı

Saldırı büyük bir paniğe neden olurken polis, yeni bir saldırı ihtimaline karşı sokaklarda bulunan kişilerin evlerine dönemesi çağrısı yaptı. Barcelona polisinin çevredekileri bölgeden uzak durmaları konusunda uyardığı da belirtildi.

Saldırının ardından şehirdeki bütün metro hatları da kapatıldı.

İspanya Başbakanı: Öncelik yaralılara verilmeli

Yerel otoritelerle temas kuran İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, önceliğin yaralılara verilmesini söyledi.

Barcelona Belediyesi'ne bağlı Acil Durum Birimi ise Twitter'dan "insanların iyi olduklarını ailelerine sosyal medyadan duyurmasını, böylelikle telefon hatlarının çökmesinin önlenebileceğini" aktardı.

Facebook ise acil durumlar için hazırladığı güvenlik butonu uygulamasını devreye soktu.

Sosyal medyada yardım kampanyaları

Saldırıdan etkilenen, evlerine ya da kaldıkları otellere ulaşamayan kişilere yardım için sosyal medyada yardım kampanyaları başladı.

Mağdurlara evlerini açmak isteyen, kan bağışında bulunabilecek ya da ulaşım sağlayabilecek Barcelonalılar, Facebook üzerinden yardım öneriyor.

La Liga'da saygı duruşu

La Liga'da yapılan maçlarda Barcelona'daki terör saldırısında ölenler için saygı duruşunda bulunulacak.

Görgü tanıkları yaşananları anlattı

Görgü tanığı Burhan Can,"Çok sayıda yaralı var. Metro istasyonun yakınında gerçekleşti. Yaralıların arasında çocuklar da var. Kimse dükkanlardan çıkamıyor. Minibüs saldırganı olay yerinden uzaklaştı" dedi.

CNN Türk canlı yayına bağlanan bir diğer görgü tanığı Selçuk Baki ise, "Katalonya meydanı buranın çok işlek bölgesi. İnsanların yürüdüğü bölgeye araçla eziyorlar. Restoranla alakalı yazılar geçiyor haberlerde. Oraya yaklaşılmasına izin verilmiyor. Minibüs saldırısı yaşanan yerle Türk restoranı arasındaki mesafe yaklaşık 500 metre. Metrolar çalışmıyor. Merkeze çıkan tüm yollar tutulmuş durumda" diye konuştu. Görgü tanığı Yunus Emre Erbaş, ise saldırgana ait olduğu düşünülen bir İspanyol pasaportunun bulunduğunu aktardı.

"Turistler buraya uğramadan gitmez"

La Rambla'nın yaklaşık 400 metre uzağında oturan Cem Abanazir BBC'ye verdiği demeçte "Polis ve ambulans sesleri gelene kadar bir olay yaşandığını anlamadım. Mahallede sıkça olur. Çatışma sesi duymadım. Kız arkadaşım arayınca haberim oldu, televizyonu açtım. Siren sesleri öncesi derin bir sessizlik vardı. Sanırım bu insanların çok korktuğunu gösteriyor. La Rambla Barcelona'nın İstiklal Caddesi gibidir. Barcelona'ya gelen turistler buraya uğramazsa olmaz" dedi.

"Herkes saklanmak için koştu"

20 yaşındaki Marc Esparcia adlı bir görgü tanığı BBC'ye olayı şöyle anlattı:

"Herkes saklanmak için koştu. Çok sayıda insan vardı, alanda çok sayıda aile vardı. Burası Barcelona'nın en çok ziyaret edilen alanlarından biri.

"Sanırım (araç) birkaç kişiye çarptı, çok korkunçtu. Büyük bir panik vardı."

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan Barcelona açıklaması

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Barcelona’da yapılan terör saldırılarının en güçlü şekilde lanetlendiği ifade edildi.

Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi:

“Terör belasının gaddar yüzünü bir kez daha ortaya seren ve tüm insanlığı hedef alan bu menfur saldırılar sonucunda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Dostumuz ve müttefikimiz İspanya’yla terörizme karşı mücadelede dayanışma içinde olduğumuzu ve gerekli her türlü desteği vermeye devam edeceğimizi bir kez daha yineliyoruz.”

Trump'tan mesaj: Sizi seviyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, Barcelona'daki saldırıya ilişkin Twitter'dan paylaştığı mesajda "Birleşik Devletler İspanya Barcelona'daki terör saldırısını kınıyor. Yardım etmek için elimizden geleni yapacağız. Sert ve güçlü olun, sizi seviyoruz!" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 'Barcelona tarihinin en kanlı saldırısı' dediği olay nedeniyle taziyelerini dile getirdiği açıklamasında, "Yaşananlar bir kez daha terör güçlerine karşı tavizsiz mücadelede tüm dünya toplumun çabalarını gerçekten birleştirmesi gerektiğini teyit ediyor" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Barcelona'daki korkunç saldırıyı kınıyorum. Düşüncelerim etkilenen herkesele birlikte, Teröre karşı mücadelede birlikteyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barceleno'daki terör saldırısını kınadı. Erdoğan,İspanya Kralı'na taziye mesajı gönderdi.