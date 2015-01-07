Barcelona'da Messi'yi yedek bırakan Luis Enrique gidiyor mu?

Barcelona'da, 1-0 kaybedilen Real Sociedad maçında yedek başlayan Lionel Messi ile teknik direktör Luis Enrique arasındaki kriz büyüyor.

İddiaya göre pazartesi antrenmana çıkmayan Messi'ye gün boyu ulaşılamadı. Bunun üzerine teknik direktör Luis Enrique, Arjantinli oyuncuya ceza verme kararı aldı.

Ancak araya giren Xavi, Iniesta ve Busquets, Messi'ye ceza vermenin kaosu daha da arttıracağını belirterek Luis Enrique'yi ikna etmeyi başardı.

NTV Spor’da yer alan habere göre, Messi Barcelona yönetimine "Ya ben ya da Luis Enrique" restini çekti.

İspanyol radyosu Cadena Cope, Katalan kulübünde yönetimin Arjantinli yıldıza Luis Enrique'nin kovulacağı yönünde söz verdiğini öne sürdü.