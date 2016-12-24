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Spor

Barcelona'da Messi krizi

Messi ile Barcelona arasındaki bir sonraki transfer görüşmesi Mart ayında yapılacak

24 Aralık 2016 10:50

Barcelona ile Lionel Messi arasında süren transfer görüşmelerinin durduğu öne sürüldü.

Marca'da yer alan habere göre; Messi cephesi, Barcelona'dan gelen son teklifi beğenmedi ve bir sonraki görüşme tarihi olarak Mart 2017'yi verdi. Barcelonalı yöneticilerin bu toplantıdan sonra morallerinin bozulduğu ve Messi ile kontrat yenileme konusunda ümitsizliğe düştükleri belirtildi.

Barcelona'nın Messi'ye sunduğu teklifin, Arjantinli süperstarı dünyanın en çok kazanan oyuncusu haline getireceği, Messi'nin ise daha fazlasını talep ettiği yazıldı.

Barcelona, son günlerde Neymar, Luis Suarez ve Javier Mascherano ile kontrat tazelemişti.

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