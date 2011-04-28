-BARCELONA'DA MAYO YASAĞI MADRİD (A.A) - 28.04.2011 - İspanya'nın en turistik kentlerinden biri olan Barcelona'da artık çıplak veya sadece mayo ile dolaşmak yasaklanıyor. Barcelona Belediyesi'nde, Katalonya Sosyalist Partisi (PSC) ve Yönelim ve Birlik Koalisyonu (CIU) partileri, kent merkezinde veya denize yakın olmayan sokaklarda çıplak veya üstsüz bir şekilde dolaşmanın yasaklanması konusunda anlaştı. Şimdiye kadar sokakta çıplak dolaşanların veya üstsüz koşanların görülmeye alışık olunduğu Barcelona kent merkezine yeni bir imaj verilmek isteniyor. Barcelona Belediyesi'nin yarın yapılacak oturumunda kabul edeceği yeni yönetmeliğin mayıs ayı sonundan önce yürürlüğe gireceği bildirildi. Yeni yönetmelik gereği, deniz kıyısındaki sokaklar dışında, kamuya açık tüm yerlerde çıplak veya yarı çıplak dolaşanlar ilk önce uyarılacak, bu hareket tekrarlanırsa 120 ila 500 avro arasında değişen para cezaları kesilecek. Barcelona'da şimdiye kadar sadece bir vatandaş tarafından suç duyurusu olması halinde çıplak dolaşanlara para cezası kesiliyordu. 2008 yılında 92, 2009 yılında ise 50 kişiye çıplak dolaşmaktan para cezası verildiği bildirildi.