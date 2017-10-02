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Spor

Barcelona'da Las Palmas maçına çıkılmasına tepki: 2 istifa

Katalan ekip, maçın oynanmaması için federasyona talepte bulunmuştu

02 Ekim 2017 17:16

La Liga'nın 7. haftasında konuk ettiği Las Palmas'ı 3-0 mağlup eden Barcelona'da takımın maça çıkmasını eleştiren yöneticilerden Asbaşkan Carles Villarrubi ve yönetim kurulu üyesi Jordi Mones istifa etti.

Katalan devinin yöneticilerinin istifasının ardında dün Katalunya'nın tarihi referandum gününde İspanyol polisinin seçimi engelleme çalışmalarına rağmen takımın maça çıkması olduğu öğrenildi.

Barcelona Başkanı Josep Bartomeu, maçın oynanmaması yönünde federasyona yaptıkları talebin kabul edilmemesinin ardından, "Dünyaya burada neler olduğunu göstermek ve dikkati çekmek için maçın seyircisiz oynanmasını istedik. Maça çıkmamamız halinde 6 puana mal olacak" açıklamasını yapmıştı.

Son dönemde koltuğu Barcelona camiası tarafından sorgulanan Bartomeu'nun bu açıklamasından tatmin olmayan yöneticilerden Villarrubi ve Mones istifasını verdi.

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