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Dünya

Barcelona'da festival alanında yangın

22 bin kişinin katıldığı organizasyonda ölen ya da yaralanan olmadı

30 Temmuz 2017 15:25

İspanya’nın Barcelona kentinde düzenlenen Tomorrowland Unite Spain Festivali’nde yangın çıktı. Şehrin kuzeyinde bulunan Santa Coloma de Gramenet’de kurulan dev sahnenin ses sistemini bir anda alevler sardı. Alandaki 22 bin seyirci tahliye edildi. 

Organizasyonda ölen ya da yaralanan olmadı. Seyircilerden bazıları olayın şokunu atlatamazken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Yangına havai fişeklerin sebep olduğu tahmin ediliyor ancak festival organizatörleri sahnenin kurulması için monte edilen ve çabuk ısınan maddelerin yanlış yerde kullanılmasından kaynaklanabileceğini açıkladı.

Barcelona’da düzenlenen Tomorrowland Unite Spain Festivali dünyanın en ünlü müzik organizasyonlarından biri olarak biliniyor. Yetkililer yangının asıl çıkış nedeninin araştırıldığını açıkladı.

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