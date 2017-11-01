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Spor

Barcelona'da bir puan, iki oyuncuya mal oldu

Katalan ekibi, 5 yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi grup aşamasında bir maçta gol atamadı

01 Kasım 2017 20:41

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona’nın Şampiyonlar Ligi’nde Olympiakos deplasmanından golsüz beraberlikle ayrıldığı karşılaşmada sakatlanan Sergi Roberto ve Andre Gomes’in yaklaşık olarak 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Katalan ekibin 5 yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi grup aşamasında bir maçta gol atamadığı karşılaşmanın 45. dakikasında sakatlanan Sergi Roberto, yerini Gerard Deulofeu’ya bırakmıştı.

Portekizli Andre Gomes ise maçın 76. dakikasında Denis Suarez’in yerine oyuna girmiş, Barcelona’nın oyuncu değişikliği hakkının dolması nedeniyle oyundan alınamamıştı.

Barça revire döndü

Bu sezon özellikle Arjantinli yıldızı Lionel Messi’nin ‘kariyer rekoru’ başlangıcıyla oldukça başarılı sonuçlar alan Katalan ekibinde milli futbolcu Arda Turan’ın yanı sıra Andres Iniesta, Ousmane Dembele, Rafinha ve Aleix Vidal’in de sakatlıkları sürüyor.

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