Barcelona'da Arda Turan gelişmesi

İspanya basınından AS ve Marca gazetelerinde Arda Turan'ın Barcelona'dan gönderileceği söylentileri yer alırken ilginç bir gelişme yaşandı. Barcelona, yeni forma sponsorunun Japonya'da düzenleyeceği etkinlikte Messi, Neymar, Pique ve Arda Turan'ın yer alacağını açıkladı.

İspanyol basınında takımdan gönderilmesi gündemde olan eski milli futbolcu Arda'nın tanıtımda yer alacak olması dikkati çekti. 30 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesapları üzerinden Japonya'ya giden uçaktan görüntüler paylaşmıştı.

Arda Turan, Barcelona formasıyla çıktığı 63 maçta 19 gol ve 12 asiste imza attı.