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Spor

Barcelona'da 4 kupaya 35 milyon euro prim

La Liga'nın şampiyonu Barcelona'da futbolculara, sezon boyunca kazandıkları 4 kupa için toplam 35 milyon euro prim dağıtılacak.

17 Mayıs 2010 03:00

T24 - La Liga'nın şampiyonu Barcelona'da futbolculara, sezon boyunca kazandıkları 4 kupa için toplam 35 milyon euro prim dağıtılacak.


Barcelona Kulübü yöneticilerinden Joan Oliver, lig şampiyonluğuna 15 milyon avro, Kulüpler Dünya Şampiyonası'na 10 milyon euro, Avrupa ve İspanya Süper Kupası'na da 5'er milyon euro prim verileceğini açıkladı.



Avurpa'nın en fazla puan toplayan takımı



Ligde 99 puanla şampiyon olan Barcelona'nın hem İspanya hem de Avrupa tarihinde bir sezon içinde en fazla puan toplayan takım olduğu belirtildi.


Barcelona Teknik Direktörü Pep Guardiola, "tekrarı olmayacak" bir takım çalıştırdığını belirterek, "Bu futbolcular bir imparatorluğa bedel. Hepsine borcumuz var. Onlara teşekkür etmeliyiz" dedi.
Guardiola, 34 golle La Liga ve Avrupa'nın gol kralı olan Lionel Messi için övgüde bulunarak, "Benim bu zamana kadar sahalarda gördüğüm en büyük futbolcu" değerlendirmesini yaptı.

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