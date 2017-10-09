Barcelona'da 350 bin kişi 'birlik' gösterisi yaptı: İspanya bölünmeyecek

İspanya'nın özerk yönetimi Katalonya'nın başkenti Barcelona'da yüz binlerce kişi düzenlenen bağımsızlık karşıtı gösteriye katıldı. Barcelona belediyesinin güvenlik güçleri tarafından açıklanan verilere göre protesto gösterisine 350 bin kişi katılırken organizatörler bu rakamın 930-950 bin arasında olduğunu söyledi.

Katalonya'nın İspanya'nın bir parçası olarak kalması gerektiğine inanan Societat Civil Catalana isimli organizasyonun düzenlediği gösteriye İspanya'nın diğer şehirlerinden de katılım oldu.

Bir konuşma yapan Peru doğumlu, Nobel ödüllü İspanyol yazar Mario Vargas Llosa, hiçbir bağımsızlık hareketinin İspanya demokrasisine zarar veremeyeceğini söyledi.

'Sessiz çoğunluk' adıyla düzenlenen gösteriye katılanlar, İspanya ve Katalonya bayraklarıyla "Yaşasın İspanya! Yaşasın Katalonya!" sloganları attı.

44 yaşındaki Alejandro Marcos, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, "Belki de çok uzun bir süre sessiz kaldık. Şimdi yüksek sesle bağımsızlık istemediğimizi söylememiz gerek" dedi.

"Birlikte daha güçlüyüz" pankartlarının yer aldığı gösteride, Reuters'a konuşan 72 yaşındaki Araceli Ponze ise "Hem Katalan hem de İspanyol olarak hissediyoruz" dedi.

Ülke ikiye bölündü

Ancak sosyal medyada paylaşılan bazı tweetlerde ise gösteriye aşırı İspanya milliyetçisi kişilerin de katıldığı öne sürülerek tepki gösterildi.

Cumartesi günü de başkent Madrid ve İspanya'nın diğer şehirlerinde diyalog çağrısında bulunan beyaz tişörtlü gösteriler düzenlenmiş, "İspanya siyasetçilerden daha büyük" sloganıyla diyalog çağırısı yapılmıştı.

"Bağımsızlık ilanı dedikoduları"

Bu arada Katalan lider Carles Puigdemont'un yarın Türkiye saatiyle 19:00'da Katalan Parlamentosu'nda bir konuşma yapması bekleniyor. İspanya Anayasa Mahkemesi Katalan Parlamentosu'nun bugün yapılması beklenen toplantısını askıya almıştı.

Yarınki oturumda bağımsızlık ilan edileceği yönünde dedikodular vardı, ancak Puigdemont'un partisinden bir milletvekili, planın bağımsızlık ilanı olmadığını söyledi.

BBC'ye konuşan Marta Pascal, Puigdemont'un "sembolik bir açıklama" yappacağını söyledi.

Pascal, Puigdemont'un referandumunu tanıyacağını ve çok sayıda Katalan'ın bağımsızlık istediğini söyleyeceğini ve bağımsızlığa giden bir yol haritası ortaya koyacağını ifade etti.

Siyasi kriz derinleşiyor

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, en son Katalonya parlamentosunun tek taraflı olarak bağımsızlık ilan etmesi takdirinde 'bunun hiçbir anlam ifade etmeyeceğini' söylemişti.

Rajoy, İspanya'nın en büyük gazetelerinden El Pais ile gerçekleşen röportajında, Katalonya'nın bağımsızlık ilan etmesi takdirinde İspanya anayasasının 155'inci maddesini devreye sokabileceğini söyledi.

Bu madde, özerk bir yönetimin elindeki tüm yetkilerin alınarak İspanya merkezi hükümetine bağlanmasını öngörüyor.

Katalonya hükümetinin başında bulunan Carles Puigdemont ise geçen hafta BBC'ye verdiği röportajında bağımsızlığı açıklayacaklarını aktarmıştı.

1 Ekim Pazar günü Katalonya'da düzenlenen bağımsızlık referandumunda polisin güç kullanmasına yönelik görüntüler tepki çekmişti. Müdahaleler sonucu yaklaşık 900 kişi yaralandı.

Referanduma katılan 2,3 milyon kişinin yüzde 90'ı bağımsızlıktan yana oy kullanmış, katılım oranı yüzde 43'te kaldı.

Diğer yandan merkezi Katalonya'da olan çok sayıda şirket ve banka, merkezlerini değiştirmeyi düşünüyor.

CaixaBank ve Sabadell bankaları, merkezlerini Barcelona'dan alıp İspanya'nın başka şehirlerine taşımaya karar verdi.

İspanya hükümeti ise operasyonlarını Katalonya'dan taşımak isteyen şirketlere kolaylık sağlayan bir karar aldı.